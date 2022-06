Santé des femmes: Naomi Watts brise le tabou de la ménopause précoce

«J’approchais de la quarantaine quand je me suis finalement sentie prête à faire des enfants, confie Naomi Watts dans un post Instagram publié la semaine passée. Et puis le mot commençant par M (ndlr: ménopause) m’est violemment tombé dessus.»

L’actrice britannique de 53 ans, aujourd’hui mère de deux enfants, a pris la parole pour briser le tabou qui entoure la ménopause précoce et dire aux femmes qui sont dans la même situation qu’elles ne sont pas seules, Naomi Watts ayant elle-même souffert de solitude: «Comment aurais-je pu comprendre ce qui se passait alors que personne n’en parlait? questionne-t-elle. J’étais plus précoce que mes amies et ni elles ni ma mère ne semblaient prêtes à en discuter. Je ne savais pas comment demander de l’aide et mon entourage ne savait pas comment m’en donner. Ni les médecins d’ailleurs. C’est comme si on disait implicitement aux femmes de se débrouiller et de faire face seules, car c’est comme ça que les générations précédentes ont fait».

1 femme sur 100 dès 30 ans

On parle de ménopause précoce, également appelé insuffisance ovarienne prématurée (IOP), lorsque les cycles sont irréguliers ou que l’arrêt des règles survient avant l’âge de 40 ans, l’âge moyen de la ménopause étant de 51 ans. Par ailleurs, une concentration élevée de l’hormone FSH (Follicle Stimulating Hormone ou hormone folliculo-stimulante, une hormone qui agit sur les ovaires) est aussi constatée.

Selon le département de la médecine de la fertilité et endocrinologie gynécologique du CHUV, 1 femme sur 10’000 est touchée avant l’âge de 20 ans, 1 sur 1000 avant 30 ans et 1 sur 100 avant 40 ans. Bien qu’elle reste peu probable, une grossesse reste néanmoins possible pour 3 à 5% des femmes touchées.

Raison inconnue dans 80% des cas

Pourquoi une femme est-elle touchée par l’IOP? La raison est inconnue dans 80% des cas. Elle serait fréquemment associée à des pathologies auto-immunes comme la maladie de Crohn, le diabète de type I et la polyarthrite rhumatoïde.

Pour les 20% restants, il peut s’agir de causes génétiques ou liées aux traitements de certaines maladies, comme le cancer. C’est le cas d’Anaïs, 30 ans, ménopausée suite à une radiothérapie et une chimiothérapie visant à éradiquer son cancer de la vulve. «On ne m’a pas prévenue que ça allait arriver, confie-t-elle à «Madame Figaro». Avant de les démarrer, on m’a juste dit «vos ovaires vont être intoxiqués». Je n’ai pas trop compris sur le moment.»

Un choc pour la jeune femme qui se félicite d’avoir congelé ses ovocytes avant traitement. «J’ai toujours voulu avoir des enfants mais au début je ne me rendais pas vraiment compte, explique-t-elle. J’étais célibataire et je pensais surtout à me soigner. Puis je me suis dit que je ne voulais pas regretter, j’ai voulu me sécuriser. Maintenant ça me rassure de savoir qu’ils sont congelés à Reims et que je pourrai faire une FIV quand j’en aurai envie.»

Un manque d’informations

Congeler ses ovocytes, Leslie, âgée aujourd’hui de 34 ans, n’en a pas eu l’opportunité. La jeune femme, qui n’a plus qu’un bout d’ovaire droit suite à deux opérations, dénonce un manque d’information de la part du corps médical: «J’ai appris que j’étais ménopausée quand on a voulu faire un enfant», raconte-t-elle. À l’époque, elle a 28 ans lorsqu’on lui annonce qu’elle n’en aura jamais. «Je me suis effondrée, se souvient-elle. Avec cette horloge biologique qui s’arrête comme ça, c’était comme si je mourais de l’intérieur. Je n’ai jamais été sensibilisée aux possibles conséquences de mes opérations, à la ménopause. Je n’ai pas été assez informée et je n’ai pas pu conserver mes propres ovocytes. J’ai même écrit une lettre au gynécologue pour soulager ma colère et faire mon deuil.»

«Pour une jeune femme qui veut avoir un enfant et n’a pas pu le faire avant, l’arrêt de la possibilité de procréer peut être dramatique», confirme à «Madame Figaro» Florence Trémollières, professeure de gynécologie médicale et directrice du centre de la ménopause au CHU de Toulouse.

Des effets physiques et psychologiques

Outre la difficulté que représente le fait de ne pas pouvoir tomber enceinte, pour les femmes qui désirent avoir un enfant, l’IOP a un impact aussi bien physique que psychologique: «J’avais des trous de mémoire, des insomnies, des humeurs en dents de scie, je transpirais toute la journée, se souvient Raphaëlle dans «Madame Figaro», ménopausée à 42 ans. Ma peau a vieilli, mes os aussi. Moi qui avais une très bonne vue, je suis devenue presbyte.»

Quant à Leslie, elle a souffert de fuites urinaires mais aussi du jugement des autres. «Je crois que ce qui me gênait le plus, c’était le regard des femmes plus âgées, le fait qu’elles soient choquées que je sois déjà ménopausée, confie-t-elle. On essuie les blagues, les clichés.» Des effets psychologiques qu’il est important de ne pas négliger, en s’assurant un suivi par un professionnel de la santé mentale, par exemple.