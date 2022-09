Football : Naples, Atalanta et Milan au sommet de la Serie A, les chocs dimanche

Les matches opposant Bologne à Empoli (0-1), Spezia à la Sampdoria (2-1) et Torino à Sassuolo (0-1) n’ont rien changé à la hiérarchie. Milan et Naples s’affrontent dimanche pour un choc au sommet. Atalanta a aussi son mot à dire.

Naples partage la première place de Serie A avec deux équipes: Milan et Atalanta.

Avant que l’Udinese n’affonte l’Inter Milan ou encore que l’AC Milan ne vienne défier Naples, plusieurs équipes ont tenté de gratter des places au classement dans le championnat italien. Spezia l’a emporté face à la Sampdoria (2-1). Torino et Sassuolo ne se sont pas départagés après 90 minutes tandis que Bologne a subi une défaite avec son nouvel entraîneur.

Le limogeage d’Allegri?

«Je suis content qu’on reparle du limogeage d’Allegri, ça m’avait beaucoup manqué, ça me manquait parce que ça m’amuse», a ironisé le technicien au cours d’une conférence de presse à Turin avant le déplacement des bianconeri à Monza dimanche. «Tout le monde fait des erreurs, moi le premier, j’en fais certainement plus que les autres, mais en ce moment on a besoin de lucidité», a-t-il ajouté.