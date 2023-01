Football : Naples atomise la Juventus et s’envole au classement

Le club de Naples a largement battu la Juventus (5-1) vendredi soir, et conforte un peu plus son avance en tête de la Serie A.

Naples peut croire plus que jamais au scudetto, après lequel il court depuis plus de 30 ans et les deux sacres de l’époque Maradona, après avoir atomisé vendredi la Juventus (5-1), repoussée à dix points à une journée de la mi-saison.