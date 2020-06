Football

Naples bat la Juve aux tirs au but et prend la Coupe

Après une rencontre sans buts, les Napolitains ont remporté le trophée face aux Turinois.

Il s’agit du sixième titre de Naples dans la compétition, obtenu au terme d’une rencontre manquant de saveur et jouée à huis clos en raison des mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

En première période, le jeu a souvent été heurté, les joueurs des deux équipes commettant plus de fautes qu’ils ne se créaient d’occasions.

Insigne se montre

La première véritable opportunité de but est intervenue au bout de 24 minutes et a été l’œuvre du Napoli. Sur un coup franc à 25 mètres de la cage de Gianluigi Buffon, légèrement excentré, Lorenzo Insigne trouva le poteau gauche de l’éternel gardien italien (42 ans).

Malgré ces quelques minutes de haute intensité, les deux équipes ont rejoint les vestiaires sur un score nul et vierge.

Pauvre en occasions

Longtemps, les deux équipes sont restées inoffensives. Jusqu’à la 92e minute, lorsque le Napoli a failli ouvrir la marque sur corner. Une tête de Maksimovic arrêtée par Buffon, d’abord, puis une frappe d’Eljif Elmas finissant sa course sur le montant.

Pas de buts, mais des tirs au but, donc, sans détour par des prolongations. Des ratés de Dybala et Danilo côté Juve, un sans-faute pour les Napolitains, et ces derniers remportaient le trophée.