Football : Naples bat une Juventus en manque de victoires

Naples a largement dominé la Juventus et gagne logiquement la partie (2-1). Les Turinois n’ont obtenu qu’un point en trois match de championnat.

La Juventus n’y arrive toujours pas: sans Federico Chiesa ni Paulo Dybala, les Bianconeri ont été logiquement dominés à Naples (1-2) et attendent toujours une première victoire cette saison, avec seulement un point pris en trois journées de Serie A.

L’équipe de Luciano Spalletti a logiquement égalisé après la pause par Matteo Politano, plus rapide pour reprendre un ballon relâché par le gardien turinois Wojciech Szczesny, bien peu en confiance depuis le début de la saison (57e). Le manque de sérénité global de la Juve se traduisait en fin de match par un nouveau geste défensif approximatif de Moise Kean, qui mettait en difficulté son gardien et offrait le but de la victoire à Kalidou Koulibaly en embuscade (85e)!