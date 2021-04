Football : Naples cartonne et se relance

Vainqueurs 5-2 contre la Lazio, les Napolitains se replacent dans la course aux places pour la Ligue des champions. L’Atalanta, lui, manque l’occasion de prendre la deuxième place.

Naples (5e) ne va rien lâcher dans la bataille pour la Ligue des champions et l’a démontré avec éclat jeudi contre la Lazio (5-2), en revenant à seulement trois points de la deuxième place de Milan, jeudi lors de la 32e journée de Serie A. Dans l’autre rencontre de la soirée, Rome et l’Atalanta ont match nul (1-1).

Belle série au stade Maradona

Raté pour l’Atalanta

Ce partage des points, au terme d’une rencontre rythmée, ne fait l’affaire d’aucune des deux équipes. L’Atalanta manque l’occasion de prendre la deuxième place après la défaite de Milan mercredi et reste troisième à égalité avec la Juventus (4e). La Roma (7e) reste pour sa part loin de la quatrième place et de la «zone Champions», à dix points des Bianconeri et de l’Atalanta à six journées de la fin.