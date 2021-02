Football : Naples chute, Arsenal s’en sort bien

Les Italiens ont raté leur match aller des seizièmes de finale de la Ligue Europa contre Grenade. Xhaka et ses coéquipiers, eux, ont fait un bon résultat face au Benfica.

La surprise dans les matches de la soirée des seizièmes de finale de la Ligue Europa est venue de Grenade, 8e de la Liga, qui a battu les Italiens du Napoli (2-0) et bien préparé le match retour au Stade Diego Armando Maradona, la semaine prochaine. Herrera (19e) et Kenedy (21e) ont réglé le sort des hommes de Gattuso en deux minutes.

Sur la pelouse de Benfica, Arsenal, avec Granit Xhaka durant toute la rencontre, été mené 1-0 suite à un penalty transformé par Pizzi (64e), le capitaine portugais, puis Saka a égalisé trois minutes plus tard (67e) et sorti les Gunners d’un mauvais pas.

Suspense total à Anvers

Entre les Belges d’Anvers et les Rangers de Glasgow, le suspense a été total et les rebondissements nombreux, jusqu’à la victoire des Écossais (4-3), grâce notamment à deux penalties de Barisic. Quant aux Norvégiens de Molde, ils ont été menés 3-1 par les Allemands d’Hoffenheim puis ont fini par égaliser (3-3).

Enfin, le match entre Lille, dans le trio de tête de la Ligue 1, et le prestigieux Ajax Amsterdam, vainqueur de six Coupes d’Europe au total, a mis du temps à se décanter, les Néerlandais ne faisant rien de leur domination dans le jeu et la possession. L’Ajax a été mené 1-0 contre le cours du jeu, quand Timothy Weah (72e) a intercepté une passe en retrait de Tagliafico. Mais les Dogues ont craqué en toute fin de match, encaissant un penalty de Tadic (87e) avant de laisser filer au but le remplaçant Brobbey (89e).