Football : Naples conforte sa place de leader

«C'est une victoire importante, je suis heureux pour ce succès et pour ce doublé», a commenté au micro de DAZN Anguissa, 26 ans, auteur de ses premières réalisations en Championnat d'Italie - pour sa deuxième saison au pied du Vésuve - après avoir inscrit son tout premier but napolitain en Ligue des champions en septembre. «Si les buts viennent, je suis content, pour moi et pour ma famille, mais le plus important c'est de faire mon travail pour mon équipe», a-t-il ajouté.