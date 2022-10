Football : Naples continue sa marche en avant

Victor Osimhen, buteur pour son retour de blessure mercredi contre l’Ajax Amsterdam (4-2), a marqué le but décisif du 3-2 sur une balle en profondeur de l’homme en forme du début de saison, l’ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia (69 e ).

Lozano égalise

Avec ce but, le Nigérian entré à la pause a définitivement fait basculer un match, largement dominé par les Napolitains mais où Bologne a su rester dans la course en marquant sur ses deux premiers tirs cadrés.

Naples avait d’abord égalisé sur corner par Juan Jesus (45 e ) puis pris l’avantage par Hirving Lozano (49 e ), qui a profité sur cette action de l’agressivité de Kvaratskhelia et Osimhen.

Le Napoli a certes beaucoup gâché, et touché les montants, mais ne va pas bouder son plaisir: toujours invaincu, il conserve seul la tête de la Serie A avec deux longueurs d’avance sur l’Atalanta et cinq sur la Lazio (3e) et l’Udinese (4e) qui se sont neutralisés (0-0).