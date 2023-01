Football : Naples est assuré d’être champion d’hiver en Serie A

Auteur de l’ouverture du score à la 19 e minute, Victor Osimhen a inscrit son 10 e but de la saison en championnat.

Naples, leader de Serie A, s’est immédiatement relancé après sa première défaite de la saison , en s’imposant dimanche à Gênes contre une Sampdoria réduite à dix à la 39 e minute (2-0), dont les supporters ont salué la mémoire des ex-gloires locales Gianluca Vialli et Sinisa Mihajlovic. Les Napolitains sont assurés du titre honorifique de champion d'hiver, à la faveur du nul en soirée de l'AC Milan contre l'AS Rome (2-2). À deux journées de la mi-saison, ils comptent 7 points d'avance sur la Juventus Turin (2e), leur prochain adversaire vendredi, et autant sur les Rossoneri.

Sur le terrain de la «Samp’», Naples a manqué un penalty d’entrée par Matteo Politano (6 e ), mais Victor Osimhen a débloqué la situation sur un service de Mario Rui (19 e ), confortant sa position en tête du classement des buteurs avec son dixième but. Le Nigérian a encore été décisif juste avant la pause en provoquant une vilaine faute du défenseur Tomás Rincón, directement exclu (39 e ).

Kvicha Kvaratskhelia, moins saignant qu’à l’automne, a gâché deux balles de 2-0 (21 e , 45 e +2), et c’est Eljif Elmas qui a mis Naples à l’abri sur un nouveau penalty, obtenu après une main de Ronaldo Vieira (82 e ).

«C’est une victoire méritée. Contre l’Inter, on n’avait pas fait un bon match, c’était important de bien commencer», a commenté sur DAZN Osimhen. Le Nigérian ne redoute pas le duel contre une Juve retrouvée, qui reste sur huit victoires sans prendre de but: «Ce sera un grand match, contre une grande équipe. Mais on a une belle équipe, où tous ceux qui entrent peuvent faire la différence.»