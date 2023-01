Football: Naples garde le rythme en tête de la Serie A

Victor Osimhen a conforté sa position de meilleur buteur d’Italie en inscrivant son 13e but de la saison.

Naples ne montre aucun signe de faiblesse. Le leader de la Serie A a remporté samedi le derby de Campanie face à la Salernitana (2-0), en conclusion d'une phase aller de championnat quasi parfaite où le leader n'a lâché que sept points. Avec 50 points en 19 journées, Naples compte provisoirement 12 longueurs d'avance sur l'AC Milan, en déplacement mardi chez la Lazio Rome, et 13 sur l'Inter Milan, qui accueillera lundi Empoli.

Osihmen encore décisif

Victor Osimhen, actif mais pas récompensé en première période, a doublé la mise dès la reprise en reprenant un tir d'Eljif Elmas renvoyé par le poteau (48e). 13e réalisation pour le meilleur buteur de la Serie A, qui voyage à un rythme de plus d'un but par match sur les dix derniers matches (onze buts marqués).

Le Napoli enregistre une 16e victoire et est lancé au pas de course vers un troisième Scudetto, plus de trente ans après les deux premiers de l'époque Maradona (1987, 1990).