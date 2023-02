Football: Naples lance un printemps qu’il espère des plus glorieux

Emmené par Kvaratskhelia (à g.) et Osimhen (au c.), Naples a tout pour bien faire

Il faudrait un sérieux concours de circonstances, ou une imprévisible défaillance sportive, pour que Naples dilapide les quinze points d’avance qu’il détient sur l’Inter en Serie A d’ici à la fin de la saison. Il reste certes quinze matches à dis­puter, mais le Scudetto semble destiné à terminer entre les bras de cette superbe équipe de Luciano Spalletti. Au pied du Vésuve, la ville n’attend que de pouvoir s’embraser ce printemps, parce que l’automne et l’hiver lui ont formulé tant de belles promesses.

Un duo de feu en attaque

Cet espoir est aussi européen, avec la Champions League. Parce que Naples est une des équipes dominantes du football actuel. La phase de poules presque parfaite (15 points sur 18 possibles) qu’il avait disputée dans un groupe comportant Liverpool, l’Ajax et les Rangers dit beaucoup du potentiel de cette formation. La paire Kvaratskhelia - Osimhen terrorise semaine après semaine les défenses italiennes: le premier compte dix buts et onze assists en Serie A, alors que le second a déjà trouvé le chemin des filets à 18 reprises.