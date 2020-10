Football : Naples, loin de Turin, risque une défaite sur tapis vert

Le choc entre la Juventus et Naples, toujours officiellement programmé dimanche soir, pourrait se conclure par une victoire 3-0 sur tapis vert des Bianconeri, les Napolitains étant restés chez eux à l’isolement après deux cas de Covid-19.

Le coup d’envoi est en effet toujours officiellement maintenu à 20h45 par la Ligue italienne de football, qui a estimé dimanche après-midi que le protocole existant pour encadrer les matches de Serie A doit permettre à Naples d’aligner une équipe face à la Juve, en dépit des deux cas positifs dans l’effectif napolitain (les milieux de terrain Eljif Elmas et Piotr Zielinski).

Au moins 13 joueurs

Seule dérogation possible: si un club abrite un foyer actif de Covid-19 avec plus de dix nouveaux cas positifs en une semaine, il pourra solliciter un report, mais une seule fois dans la saison. C’était le cas du Genoa, où 17 joueurs ont été testés positifs en une semaine et dont le match prévu samedi contre le Torino a été reporté. Mais pas celui de Naples.