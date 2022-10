Football : Naples montre les muscles contre la Roma

Regroupée et agressive dans un pur style Mourinho, la Roma a longtemps résisté grâce aux parades de Rui Patricio. Mais elle a fini par craquer sur une balle en profondeur. Chris Smalling a été un peu court et Osimhen ne s’est pas fait prier pour tromper le portier giallorosso (80e), se faisant pardonner après avoir raté la cible seul face au but dix minutes plus tôt.