Football: Naples n’a rien à redouter sinon un «bonheur infini»

Naples n’a rien à redouter de son quart de finale retour de Ligue des champions mardi contre l’AC Milan sinon «un bonheur infini», a estimé lundi son entraîneur Luciano Spalletti. «Être ici est déjà quelque chose d’important, mais nous voulons avancer dans cette compétition, on veut gagner. On va jouer pour gagner sans faire trop de calculs», a souligné devant la presse l’entraîneur de Naples, battu à l’aller (1-0) à San Siro.

«Se contenter de ce que nous avons fait jusqu’ici (première qualification pour un quart de finale de C1, ndlr), ce serait ne pas croire qu’on peut faire plus. Or on pense pouvoir faire plus. Il n’y a aucun risque dans le match de demain (mardi, ndlr), on risque juste un bonheur infini», a poursuivi le technicien de 64 ans.