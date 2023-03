Football: Naples ne fléchit pas, la Lazio prend la 2e place à l’Inter

Victor Osimhen marque en moyenne un but par match depuis le début de l’année 2023.

Les Laziali réussissent un joli coup dans la bataille pour la Ligue des champions en mettant la Louve (5e) à cinq points et en dépassant des Nerazzurri (3e) en panne de confiance, battus trois fois en quatre matches.

Mourinho suspendu

Comme contre Sassuolo (3-4) une semaine plus tôt, la Roma s’est sabordée avec les deux avertissements reçus en 32 minutes par Roger Ibanez, déjà héros malheureux du derby à l’aller avec une grosse erreur ayant offert à la Lazio la victoire sur le même score (1-0).

Le derby jusqu’ici fermé et haché mais relativement équilibré, est alors devenu compliqué pour l’équipe de José Mourinho, suspendu. Le portier giallorosso Rui Patricio a retardé l’échéance mais n’a rien pu sur le tir croisé parfait de Mattia Zaccagni (65e), auteur de neuf buts, autant que Ciro Immobile, de retour de blessure et resté sur le banc.

La Juve entretient l’espoir

L’Inter Milan devait ensuite gagner pour conserver sa deuxième place. Mais elle a buté sur une Juventus bien organisée et s’est fait piéger par un tir croisé de Filip Kostic (23e), servi par Adrien Rabiot. Un but validé après quatre minutes d’analyse de la VAR pour de possibles mains de Rabiot et de Vlahovic.