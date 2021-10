Football : Naples reste invaincu en Serie A

Les Napolitains ont battu Torino et reprennent la tête du Championnat d’Italie.

Au classement, Naples, dont le dernier titre de champion remonte à 1990, compte deux points d’avance sur l’AC Milan et sept sur l’Inter Milan.

L’équipe de Luciano Spalletti a globalement dominé les débats mais n’est longtemps pas parvenue à accélérer, et c’est un but de son attaquant nigérian Victor Osimhen, récompensé de son activité incessante, qui l’a sorti du pétrin à la 81e minute.

À la suite d’une belle action collective à laquelle il a participé, Osimhen a déployé son mètre 90 pour s’envoler et reprendre victorieusement de la tête un dégagement contré par son coéquipier macédonien Eljif Elmas, à moins de dix minutes du terme.

Mandragora sorti à la 8e minute

Le cinquième but cette saison en Serie A de l’ancien Lillois permet aux Napolitains, qui avaient terminé à la cinquième place la saison passée, de poursuivre leur sans-faute.

Le club turinois n’est lui doublement pas récompensé de sa résistance puisque rapidement privé de son capitaine de 24 ans Rolando Mandragora, sorti en pleurs dès la 8e minute, et pour lequel on redoute une blessure sérieuse au genou.

Mais Lorenzo Insigne a échoué devant le portier serbe Vanja Milinkovic-Savic, la faute à un tir mou précédé par une course d’élan trop prévisible de l’international italien.

Naples s’est vu refuser logiquement un but sur hors-jeu de Di Lorenzo (56e), puis le Mexicain Hirving Lozano, entré en jeu peu avant, a trouvé le poteau droit de Milinkovic-Savic à la 63e minute.

Dans les autres rencontres de la journée, l’Atalanta, avec Remo Freuler, est allé s’imposer 1-4 à Empoli et prend la sixième place du classement. Genoa et Sassuolo ont fait match nul (2-2), tout comme l’Udinese et Bologne (1-1). Enfin, Cagliari s’est imposé 3-1 contre la Sampdoria.