Football : Naples se ressaisit, la Lazio n’avance plus

Auteur de l’ouverture du score à la 19e minute, Victor Osimhen a inscrit son 10e but de la saison en championnat.

Naples, leader de Serie A, s'est immédiatement relancé après sa première défaite de la saison en s'imposant dimanche à Gênes contre une Sampdoria réduite à dix à la 39e minute (2-0), dont les supporters ont salué la mémoire des ex-gloires locales Gianluca Vialli et Sinisa Mihajlovic.

Quatre jours après avoir mordu la poussière à Milan contre l'Inter (0-1), le Napoli préserve 7 points d'avance sur la Juventus (2e), son prochain adversaire vendredi, et en compte provisoirement 8 sur l'AC Milan (3e). À deux journées de la mi-saison, il peut déjà s'assurer le titre honorifique de champion d'hiver si les Rossoneri ne gagnent pas en soirée à domicile contre la Roma (6e), en clôture de cette 17e journée.

Après que Naples a manqué un penalty d'entrée par Matteo Politano (6e), Victor Osimhen a débloqué la situation sur un service de Mario Rui (19e) pour conforter sa position en tête du classement des buteurs avec son dixième but. Le Nigérian a encore été décisif juste avant la pause en provoquant une vilaine faute du défenseur Tomas Rincon, directement exclu (39e).

Kvicha Kvaratskhelia, moins saignant qu'à l'automne, a gâché deux balles de 2-0 (21e, 45e+2), et c'est Eljif Elmas qui a mis Naples a l'abri sur un nouveau penalty, obtenu après une main de Ronaldo Vieira (82e).

«C’est une victoire méritée. Contre l’Inter, on n'avait pas fait un bon match, c'était important de bien commencer», a commenté sur DAZN Osimhen. Le Nigérian ne redoute pas le duel contre une Juve retrouvée, qui reste sur huit victoires sans prendre de but: «Ce sera un grand match, contre une grande équipe. Mais on une belle équipe, où tous ceux qui entrent peuvent faire la différence».