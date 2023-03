Football : Naples s’échappe en tête de la Serie A

Non content d’être le meilleur passeur du championnat (9 assists), l’ailier géorgien de 23 ans a signé son 11e but, confirmant son importance aux côtés de Victor Osimhen, meilleur buteur de Serie A (19 réalisations). Le Nigérian s’est fait cette fois passeur sur ce bijou de «Kvaradona».

Un point noir

Juan Musso avait jusqu’ici été parfait dans le but de l’Atalanta pour retarder l’échéance devant Matteo Politano (6e, 41e) et sur un spectaculaire retourné d’Osimhen (48e).

Loin de se contenter de gérer, Naples a maintenu la pression et doublé la mise sur corner par Amir Rrahmani (77e) pour assurer ce succès qui lui permet de chasser le moindre doute une semaine après la défaite contre la Lazio (1-0).

L’Atalanta (6e), à l’arrêt (quatre défaites lors des six derniers matches), a bien tenté de réagir après le premier but. Mais Luis Muriel (73e) et Duvan Zapata (74e) ont buté sur leur ex-partenaire Gianluigi Gollini, titulaire dans la cage napolitaine en raison d’une gêne à l’échauffement du portier habituel Alex Meret.