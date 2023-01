Football : Naples s’en sort de justesse contre la Roma et poursuit sa marche triomphale

Vainqueur de la Roma, Naples domine encore un peu plus la Serie A. Les Napolitains ont 13 points d’avance sur l’Inter, deuxième.

Zielinski et ses coéquipiers ont fini par trouver la solution contre les Romains.

Naples a conforté sa large avance en tête de la Serie A en dominant une AS Rome combative (2-1) grâce à deux bijoux de Victor Osimhen (17e) et Giovanni Simeone (86e), dimanche lors de la 20e journée de Serie A.

Après le nouveau revers de l’AC Milan, étrillé par Sassuolo (5-2), le Napoli porte son avance à 13 points sur l’Inter Milan, son nouveau dauphin, et quinze sur un trio composé de la Lazio Rome (3e), l’Atalanta Bergame (4e) et Milan (5e).

Un but somptueux, mais celui de Victor Osimhen l’était tout autant sur l’ouverture du score, arrivée sur la première accélération nette du Napoli. Khvicha Kvaratskhelia, joliment décalé à gauche par Mario Rui, a centré mais le plus beau est arrivé ensuite avec un véritable chef d’œuvre du Nigérian: contrôle de la poitrine, puis contrôle de la cuisse et frappe sous la barre (17e)!