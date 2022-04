Football : Naples souffle sur la nuque de l’AC Milan

Les «Partenopei» se sont imposés face à l’Atalanta Bergame de Remo Freuler (2-1). Un résultat qui les replace à égalité de points avec le leader milanais, opposé à Bologne lundi.

Lorenzo Insigne a ouvert le score à la 14e minute. AFP

L’Inter Milan a entretenu ses rêves de scudetto en sortant victorieuse d’un derby d’Italie brûlant contre la Juventus (1-0), décidé par un penalty d’Hakan Calhanoglu juste avant la pause, dimanche lors de la 31e journée de Serie A.

Les Nerazzurri (3e), menacés d’être éjectés du podium en cas de défaite, ont su répondre au défi physique imposé pendant 90 minutes par une Juventus (4e) dominatrice, qui a multiplié les occasions mais a touché deux fois les montants.

La réussite avait choisi le camp de l’Inter, victorieuse grâce à un rocambolesque épisode de VAR et de penalty raté puis à retirer, qui a duré sept minutes à la fin de la première période.

Le gardien bianconero Wojciech Szczesny n’a rien pu sur la deuxième tentative de Hakan Calhanoglu (45+5e), après avoir arrêté la première du Turc. La VAR, qui était déjà intervenue pour montrer la faute d’Alvaro Morata ayant échappé à l’arbitre, s’était de nouveau invité entre les deux tirs pour signaler que le défenseur turinois Matthijs De Ligt était entré dans la surface trop tôt.

Avec ce succès de prestige à Turin, l’Inter Milan, à la peine depuis quelques semaines, se relance dans la course au titre, restant à trois points des co-leaders, l’AC Milan, qui joue lundi contre Bologne, et Naples, vainqueur dimanche de l’Atalanta (3-1). Les Nerazzurri ont toujours un match en retard à disputer à Bologne.

Naples met la pression

Naples, beau vainqueur de l’Atalanta (3-1) dimanche à Bergame, a mis la pression sur l’AC Milan en revenant à égalité de points au sommet de la Serie A, en attendant le match des Rossoneri contre Bologne lundi en clôture de la 31e journée.

Lorenzo Insigne, plus en réussite avec le maillot de Naples que sous celui de la Nazionale privée de Mondial 2022, a mis son équipe sur orbite en première période avec deux coups de patte décisifs. Le capitaine a d’abord transformé en force un penalty obtenu par Dries Mertens, après une sortie en retard du gardien de la «Dea» Juan Musso (14e). Il a ensuite profité d’une défense bergamasque à l’arrêt pour tirer rapidement un coup franc repris victorieusement de volée par un autre international italien, Matteo Politano (37e).

Après la sortie d’Insigne, le Macédonien Eljif Elmas a assuré le succès des «Partenopei» en contre (81e), alors que l’Atalanta avait rouvert les débats grâce à une tête de Marten De Roon (58e).

Cette victoire place le Napoli en position de reprendre la tête lundi soir si Milan s’incline contre Bologne. Les deux co-leaders (66 points) sont à égalité parfaite à la différence particulière, critère principal pour départager les formations à égalité de points en Italie, mais les Napolitains seraient devant à la différence générale.

«Le Scudetto? On y croit, on y a toujours cru», a assuré sur DAZN Lorenzo Insigne, décidé à quitter le Napoli en fin de saison (pour rejoindre Toronto) sur un titre de champion, qui serait le premier depuis les deux obtenus à l’époque Maradona (1987, 1990). L’ailier italien en a profité pour demander «pardon aux supporters» de la Nazionale après la non-qualification pour le Mondial au Qatar, après la défaite contre la Macédoine du Nord (0-1).

L’Atalanta confirme, elle, ses grosses difficultés à domicile avec cette cinquième défaite (pour six nuls et quatre succès). L’équipe de Gian Piero Gasperini, malgré la maîtrise globale du ballon, a été battue dans la vivacité par un Napoli pourtant privé de deux éléments clé: son buteur Victor Osimhen, suspendu, et son latéral Giovanni Di Lorenzo, blessé.

Au ralenti depuis le début de l’année 2022, l’Atalanta (7e) a quasi abandonné tout espoir de revoir la Ligue des champions, compétition qu’elle a disputée ces trois dernières saisons, et va devoir cravacher pour sauver une place européenne dans le match à quatre avec la Lazio (5e), la Roma (6e) et la Fiorentina (8e). Pas la préparation idéale avant les quarts de finale aller de la Ligue Europa contre le RB Leipzig.

Cagliari, de son côté, a coulé à Udine (1-5), victime d’un triplé du Portugais Beto, après avoir pourtant ouvert la marque par Joao Pedro. Premier non relégable (17e), le club sarde peut être rejoint par le Genoa (18e et premier relégable) en cas de succès lundi à Vérone.

L’AS Rome s’installe dans le top 5

Derrière le top 4 détaché, à qui semble promis les quatre billets pour la Ligue des champions, la lutte reste ouverte pour les accessits en Ligue Europa (5e voire aussi 6e selon le vainqueur de la Coupe d’Italie) et en Ligue Europa Conférence (6e ou 7e).

L’AS Rome s’est imposée sur le terrain de la Sampdoria Gênes (1-0), étirant à dix matches sa série d’invincibilité en Serie A, et s’installe à la cinquième place, qualificative pour la Ligue Europa. Après la défaite de l’Atalanta, les Giallorossi n’ont pas attendu pour mettre une option sur la cinquième place, grâce à un but d’Henrikh Mkhitaryan (27e) et une belle combativité. L’Arménien a conclu de près un joli mouvement collectif parti du gardien Rui Patricio et passé par le couloir gauche entre les pieds du jeune latéral qui monte chez les Giallorossi, Nicola Zalewski (20 ans).

Le «serial buteur» Tammy Abraham n’a cette fois pas marqué, ratant même une incroyable occasion de mettre les Giallorossi à l’abri avant la pause après avoir intercepté une passe en retrait d’un défenseur de la «Samp». Les Romains ont ensuite su bien résister à la poussée finale de Fabio Quagliarella et Francesco Caputo. Les hommes de José Mourinho comptent deux longueurs d’avance sur la Lazio (6e), trois sur l’Atalanta (7e) et quatre sur la Fiorentina (8e), sachant que Bergamasques et Florentins comptent un match en retard.

La Fiorentina reste dans la course après sa victoire dans le derby toscan contre l’Empoli (1-0). Tout s’est joué en début de seconde période avec l’exclusion du défenseur de l’Empoli Sebastiano Luperto, en retard sur l’ailier argentin de la Viola Nicolas Gonzalez. Lequel a marqué quelques secondes plus tard sur le coup franc né de cette faute (58e).