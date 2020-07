Football

Naples sur sa lancée

Naples fait partie des équipes qui sont reparties du bon pied après la longue interruption du championnat et l'a encore montré mercredi en allant s'imposer 2-1 sur la pelouse du Genoa lors de la 31e journée.

Une victoire finale en Coupe d'Italie et quatre succès en cinq matches de Serie A: le bilan post-confinement des hommes de Gennaro Gattuso est éloquent. Seule l'Atalanta Bergame s'est mise en travers de la route du Napoli, qui a tout de même souffert mercredi contre le Genoa. Le club génois, de son côté, s'enfonce toujours plus et est désormais relégable (18e).