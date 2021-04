Histoire de France : Napoléon: sublime ou détestable?

L’année du bicentenaire de la mort de Napoléon, le 5 mai 1821 sur l’île Sainte-Hélène, «l’empereur des Français» continue d’alimenter les passions.

Deux siècles après sa mort, Napoléon continue d’alimenter les passions: «l’empereur des Français», mort déchu et en exil à 51 ans après avoir dominé l’Europe, voit encore aujourd’hui s’affronter partisans et adversaires. Principaux arguments sur le champ de bataille mémoriel de ce bicentenaire:

Bâtisseur de l’Etat moderne

Le principal «legs» de Napoléon est «la création et le développement d’un Etat moderne, puissant, centralisé, capable de générer un ensemble de règles et de les appliquer efficacement de manière uniforme sur tout le territoire national», estime le politologue Gérard Grunberg, auteur du livre «Napoléon Bonaparte Le noir génie». Bonaparte n’est pas l’inventeur des départements, instaurés sous la Révolution, mais des préfets créés en 1800. A son apogée en 1811, l’empire compte 130 départements après annexions de territoires voisins.

Père du code civil

Autre héritage incontournable de Napoléon Bonaparte, le code civil, promulgué en 1804, met en oeuvre l’égalité de tous devant la loi et s’appuie sur deux piliers: la propriété et la famille. Le code civil a permis de «consacrer les conquêtes de la Révolution: l’égalité, la fin des droits féodaux», souligne l’historien Jean Tulard dans son «Dictionnaire amoureux de Napoléon».

«Misogyne»

Critique récurrente, Napoléon est «l’un des plus grands misogynes», selon la ministre chargée de l’Egalité femmes-hommes, Elisabeth Moreno. Il est vrai, le code civil consacre «la puissance du père de famille sur la femme et les enfants», selon les historiens Jean-Luc Chappey et Bernard Gainot. En 1804, l’article 213 du code civil dispose: «Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari». L’article 324 du code pénal de 1810 «excuse» le meurtre par le mari d’une femme adultère en cas de «flagrant délit dans la maison conjugale». Napoléon «a fait une place aux femmes qui n’est pas formidable», reconnaît l’historien Patrice Gueniffey. Mais c’est aussi le reflet de «la société paysanne et patriarcale» de l’époque.