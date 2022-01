Hip-hop : Nas vend les droits de deux singles en NFT

En cédant une partie des redevances de titres récents, le rappeur innove dans le milieu des jetons numériques.

Le 11 janvier 2022, les internautes pourront devenir les ayants droit d’une partie des droits de redevance de streaming des morceaux «Ultra Black» et «Rare» de Nas. Le musicien proposera pour 50 dollars, premier prix, l’acquisition d’un jeton NFT «Or» pour «Ultra Black» qui rapportera ensuite à son heureux possesseur 0,0143% des royalties en streaming du single. À l’autre extrême, pour 9’999 dollars, prix le plus élevé, il sera possible d’acheter un jeton «Diamant» qui rapportera 1,5789% sur les streams de «Rare».