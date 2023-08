SpaceX et la Nasa reportent à samedi la mission vers l’ISS

La NASA et SpaceX ont reporté à samedi le lancement qui était prévu tôt vendredi depuis le sud-est des États-Unis d’une mission de rotation d’équipage à destination de la Station spatiale internationale (ISS). «Le lancement est maintenant prévu à 3 h 27 (07 h 27 GMT) samedi 26 août, pour la septième mission de rotation d’équipage de SpaceX vers le laboratoire de microgravité», a indiqué la NASA, sans fournir de raison à ce report. Une fenêtre de tir de repli est prévue à 3 h 04 (07 h 04 GMT) dimanche. Le décollage devait initialement avoir lieu depuis le centre spatial Kennedy en Floride, à 03 h 50 locales vendredi (07 h 50 GMT), à bord d’une fusée Falcon 9 de l’entreprise du milliardaire Elon Musk. SpaceX a expliqué que la nouvelle date de lancement donnait «aux équipes plus de temps pour compléter et discuter les analyses». «Les appareils sont en bon état et l’équipage est prêt à voler», a assuré l’entreprise.