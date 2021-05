Hockey sur glace : Nashville toujours sous pression, Edmonton y est presque

En NHL, la soirée de samedi a été riche en Suisses. En dehors de la lutte pour les play-off, Kevin Fiala et Nico Hischier en ont profité pour se montrer décisifs.

Roman Josi et les Predators ont battu Dallas après prolongation, samedi soir (1-0). Getty Images via AFP

Nashville s’est imposé après 3’32 dans la prolongation grâce à une réussite d’Erik Haula (1-0), samedi soir face à Dallas, adversaire direct dans la lutte pour une place en play-off. Les Predators de Roman Josi (19’49 de jeu) et de Luca Sbisa (blessé), quatrièmes de la division centrale, comptent ainsi trois longueurs d’avance sur les Stars (5es), à qui il reste cependant une rencontre de plus à disputer d’ici au terme de la saison régulière, dans une dizaine de jours.

La situation est en revanche toujours plus compliquée pour Chicago (6e). Battus par les Florida Panthers (5-4), les Blackhawks de Philip Kurashev (1 assist, 14’07 de jeu) et de Pius Suter (surnuméraire) ont concédé une septième défaite consécutive. Ils pointent désormais à huit longueurs de Nashville et donc d’un ticket pour les séries éliminatoires.

Dans la même division, les destins de Carolina (1er et qualifié) et de Colombus (8e et hors-course) sont déjà connus. Et entre eux, samedi, la logique a été respectée, avec un succès après prolongation (2-1) des Hurricanes de Nino Niederreiter (15’05) face aux Blue Jackets de Dean Kukan (15’32).

Un 19e but pour Fiala

Au Nord, Edmonton a de son côté fait un pas de plus vers les play-off en s’imposant contre Calgary (4-1), un concurrent direct dans cette bataille. Les Oilers de Gaëtan Haas (11’21), deuxièmes, ont pris 15 unités d’avance sur les Flames (5es), qui n’ont plus que six matches à jouer. Autant dire qu’Edmonton y est presque.

Minnesota, lui, est déjà assuré de prendre part aux séries éliminatoires depuis quelques jours à l’Ouest. Mais le Wild (3e) a continué à aller de l’avant en battant Saint-Louis après prolongation (4-3) grâce à une réussite de Kevin Fiala (18’46 de jeu et également 1 assist), auteur de son 19e but de la saison après 2’16 dans le temps supplémentaire. Les Blues (4es) restent quant à eux à la portée des San Jose Sharks (6es à 8 points), malgré la défaite de l’équipe de Timo Meier (14’22) face à Colorado (4-3). La mission play-off s’est toutefois compliquée pour cette dernière, qui à deux rencontres de moins que Saint-Louis à disputer.

New Jersey sait depuis quelque temps que son championnat est bientôt terminé, à l’Est. Cela n’a pas empêché les Devils (7es) d’aligner une troisième victoire consécutive, face aux Philadelphia Flyers (4-1) et avec la sixième réalisation de l’exercice de Nico Hischier (15’24).