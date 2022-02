Basketball – Natan Jurkovitz: «Notre meilleur match depuis longtemps»

Natan Jurkovitz n’a marqué «que» deux paniers dimanche. Mais ce dunk a été capital dans la dernière minute. Michela Locatelli/freshfocus

Natan Jurkovitz est chez lui à Fribourg. Tellement que l’ailier d’Olympic s’est pointé les pieds nus en conférence de presse après la probante victoire (80-61) de l’équipe de Suisse sur l’Autriche, dimanche. Interview.

Natan, c’est une victoire qui fait du bien, non?

Oui, en effet. En Autriche, on avait eu un match très difficile. On savait ce que l’on avait à faire parce qu’on a passé beaucoup de temps en salle vidéo. Vraiment beaucoup de temps… Nous connaissions la tactique à suivre et on a livré un match plein pendant 40 minutes. Ça faisait d’ailleurs longtemps que cela ne nous était pas arrivé.

Quelle tactique est ressortie de ces séances vidéo?

Le coach est arrivé avec une stratégie bien définie. On devait beaucoup switcher (ndlr: changer de vis-à-vis après un écran) pour nous retrouver en bonne position sur leurs tirs et cela a payé. On savait qu’ils bougeaient bien le ballon et qu’on ne pouvait pas répondre frontalement au défi physique.

Comme vous et Arnaud Cotture, Michel-Ofik Nzege a été impressionnant défensivement…

Michel, c’est un physique particulier. Il peut évoluer sur plusieurs positions. On l’a vu à Genève l’année dernière, il avait d’ailleurs été élu meilleur défenseur de la Ligue, donc on sait de quoi il est capable. C’est quelqu’un de très mobile, comme Arnaud, donc nous avons joué sur cette force.

Le scoring est plutôt bien réparti sur ce match. C’est important?

On a su bien faire tourner le ballon pour trouver des shoots ouverts. On sait très bien que Robert Kovac, Marco Portannese ou Marko Mladjan peuvent marquer à n’importe quel moment et dans n’importe quelle position. On connaît nos forces offensives et nous avons su parfaitement jouer dessus.

Est-ce juste de dire que c’est votre prestation la plus aboutie depuis un bout de temps?

Je suis tout à fait d’accord avec ça. Nous avons fait un match plein tout du long et on voit que lorsque ça arrive, on est capable de battre l’Autriche de 20 points. Jeudi, contre l’Irlande, on n’a joué que vingt minutes, le premier et le dernier quart-temps. Mais heureusement, cela a suffi. Sinon, la victoire ce dimanche n’aurait servi à rien.

Un mot sur votre performance personnelle? Peu dans le scoring, mais vous étiez partout ailleurs…