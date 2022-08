Les Européens en direct: Cyclisme: doublé suisse or et argent sur le chrono masculin

Anouk Vergé-Dépré et sa nouvelle coéquipière Menia Bentele ont écrasé la paire autrichienne composée de Katharina Schützenhöfer et Lena Plesiutschnig (21-14 21-11), à l’occasion de leur deuxième match de qualification du tournoi de beachvolley des Européens de Munich. Les Suissesses ont signé leur deuxième succès en autant de matchs après avoir déjà dominé les sœurs ukrainiennes Inna et Iryna Makhno en trois sets, 23-25 21-13 15-11. Avant même de disputer leur dernière rencontre face à une paire néerlandaise, Vergé-Dépré et Bentele sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de la compétition.