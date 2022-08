Les Européens en direct: Natation: Maria Ugolkova et Noè Ponti passent en finale

Mayer (30 ans) a coupé son effort autour des 70 mètres. Puis il a salué de la main le public du stade olympique de Munich et expliqué quelques instants plus tard s’être «arrêté avant de se blesser». Le double vice-champion olympique faisait face à un enchaînement inédit de deux décathlons en trois semaines et avait prévenu qu’il ne «prendrait pas de risque» à la moindre alerte physique.