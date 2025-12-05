Vendredi en Pologne, le Tessinois n'a pas réussi la passe de trois lors des Championnats d'Europe en petit bassin. Il doit se contenter de l'argent sur 100 m papillon.

Noè Ponti a dû se contenter de l'argent, vendredi à Lublin en Pologne. IMAGO/Newspix

Jeudi, en demi-finale du 100 m papillon, Noè Ponti a été le seul à nager en dessous des 49 secondes (48''82). Grand favori de la finale, il a pourtant troué son maître vendredi dans l’eau de la piscine de Lublin (Pologne).

Le Tessinois de 24 ans a dû se contenter de l'argent sur le 100 m papillon de ces Championnats d’Europe en petit bassin 2025. Sa troisième médaille cette semaine, après l'or du 50 m papillon et du 100 m quatre nages.

Une histoire d'un petit centième

Le vainqueur du jour, et ce n'est pas vraiment un inconnu, est le Français Maxime Grousset. Le Français s’est imposé en 48''10, soit un petit centième de mieux que Noè Ponti. C'est un retour de manivelle, puisque le Suisse avait également battu Grousset, jeudi lors du 100 m quatre nages, pour un centième. Le podium a été complété par l'Italien Michele Busa, «largué»... en 49''21.

Champion du monde petit bassin en 2024 à Budapest (47''71 et record du monde), Noè Ponti était aussi détenteur du titre de champion d’Europe 2023 (Bucarest en 48''47). Il l'a perdu en Pologne.