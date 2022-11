Nathalie et Gabano se sont dit oui

France : Nathalie Andreani et Gabano se sont dit «oui»

Plus amoureux que jamais Nathalie Andreani, 52 ans, et Gabano, 39 ans, ont célébré leur relation à leur façon, durant la soirée d’Halloween, le 31 octobre 2022. Les deux ex-candidats de téléréalité ont créé la surprise en se mariant lors d’une cérémonie organisée par Jeremstar. Quelques heures avant l’arrivée des convives, le blogueur français avait averti sur ses réseaux sociaux qu’une annonce surprenante serait faite au cours de la soirée. Il s’agissait donc de la demande en mariage de Gabano à l’ancienne participante de «Secret Story 8». «Nathalie, je pense que tu es la femme de ma vie», lui a-t-il dit d’une voix émue, avant de lui demander sa main. Ce que l’ex-compagne de Vivian a accepté sous les applaudissements des invités qui ne s’y attendaient pas.

Deux jours plus tard, Gabano a publié une photo sur Instagram où il apparaît avec Nathalie, tous deux déguisés pour Halloween. «Elle a dit oui… Le mariage des deux amants terribles», a-t-il écrit en légende. Et l’ancien candidat des «Princes de l’amour 3» d’ajouter: «Merci à Jeremstar qui nous a unis pour le meilleur et le meilleur». Les amoureux se sont reconvertis dans l’érotisme sur le Net avec des photos sexy et des vidéos hot que leurs abonnés peuvent voir sur la plateforme Mym. Gabano n’a donc pas hésité à leur faire savoir qu’ils pourront bientôt y visionner la vidéo de leur nuit de noces… Sur les réseaux, les fans du couple ont toutefois fait remarquer que ce mariage célébré par Jeremstar n’avait rien d’officiel.