Zurich : Nathalie Rickli ne veut pas intégrer le Conseil fédéral

Nathalie Rickli, conseillère d’État zurichoise UDC et directrice de la santé, renonce à une candidature au Conseil fédéral. Comme elle l’a écrit mercredi sur Facebook, la demande de l’UDC l’honore. «Je me réjouis du grand soutien de la population et des nombreuses réactions positives qui me sont parvenues ces derniers jours.» Mais comme elle souhaite continuer à s’engager pour le système de santé zurichois, une candidature au Conseil fédéral, après l’annonce du départ d’Ueli Maurer, n’entre pas en ligne de compte, a précisé la politicienne.