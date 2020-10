Patinage artistique : Nathan Chen reste injouable

Le patineur américain gagne partout où il passe depuis deux ans et Las Vegas n’a pas fait exception ce week-end.

Impressionnante série

Quatre dates

Le Skate America était d’ailleurs la première étape d’un calendrier international qui ne compte plus que quatre dates, aux Etats-Unis, en Chine, en Russie et au Japon, au lieu de six habituellement après les annulations des épreuves au Canada et en France en raison des restrictions sanitaires renforcées face au rebond de la pandémie de Covid-19.