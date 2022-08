Football: Nathanaël Saintini: «Pour réussir en tant que Guadeloupéen, il faut donner deux fois plus»

Nathanaël Saintini ne veut trahir aucun secret. Il ne le dit pas, mais ça s’entend. Sans doute pourrait-il passer des heures à parler de son pote Dimitri Cavaré. L’équipier avec qui il fait la paire au milieu de la défense du FC Sion, l’ami avec lequel il passe une bonne partie du temps libre que lui offre sa vie de Valaisan. Mais son discours reste sobre. Teinté de beaucoup de respect, mais sobre. «Je m’appuie sur lui, sur son expérience. Il m’aide énormément. Comme il n’est pas défenseur central de métier, j’essaie parfois de lui rendre quelques conseils. Si nos familles se réunissent pour regarder nos matches ensemble? Non, non. Ça ne va pas jusque-là.»

La question découle d’une coïncidence en train de faire le bonheur de Sion. Il fallait une part de chance évidente pour que deux footballeurs issus d’une île aussi étroite que la Guadeloupe (environ 400 000 habitants) se retrouvent collés l’un à l’autre sur un terrain de Super League. Le monde est tellement petit que le club valaisan annonçait jeudi la signature de Wylan Cyprien … leur compatriote. Un sacré coup, rendu possible notamment grâce aux affinités entre ce dernier et Dimitri Cavaré.

L’hypothèse des valeurs communes

Le raccourci serait d’y voir un lien des origines, plus solide que bien d’autres. Peut-être qu’il existe. Nathanaël Saintini n’y croit pas. Ou disons qu’il affine la théorie. «Quand on vient de Guadeloupe et qu’on veut réussir dans le foot, on prend très vite conscience qu’il faudra en faire deux fois plus que les autres. Parce qu’en termes d’infrastructures, de moyens, de suivi, on est très loin de ce qu’il existe ici.» L’hypothèse des valeurs communes pour expliquer la connexion.