Les Jurassiens se sont inclinés à domicile contre Gottéron, pendant que les Biennois gagnaient deux points après un match à rebondissements à Rapperswil.

Une bonne soirée pour Fribourg-Gottéron, vendredi à Ajoie. Jonathan Vallat/freshfocus

Ajoie - Fribourg 1-5

Le HC Ajoie espérait enfin tenir son match référence face à Fribourg, son bourreau attitré depuis son retour parmi l’élite. Mais la soirée de vendredi, dans une arène de Porrentruy garnie de 5200 spectateurs, a confirmé une tendance obstinée: les Dragons ne réussissent décidément pas aux Jurassiens. En 19 confrontations de National League, le HCA n’en a remporté que deux, et les deux premiers duels de la saison s’étaient déjà soldés par des revers nets (5-2 puis 5-1). Celui de vendredi n’a pas dérogé à la règle, avec un large succès de FR Gottéron sur le score de 5-1.

Avant même le premier engagement, l’ambiance était pourtant chargée d’enthousiasme avec l’annonce de la prolongation de contrat de Julius Nättinen. Le deuxième meilleur compteur du championnat la saison passée a décidé de poursuivre l’aventure une année supplémentaire aux côtés de ses complices finlandais Jerry Turkulainen et Anttoni Honka. De quoi offrir un beau rayon d’espoir dans un automne compliqué.

Devant la cage, Greg Ireland a relancé Antoine Keller pour la septième fois de suite alors qu’en face, Loic Galley était titularisé dans les buts fribourgeois en l’absence de Reto Berra, annoncé malade. Sur la glace, le premier tiers a tenu toutes ses promesses en matière d’intensité. Engagement, duels appuyés et presque aucun répit. À peine sept coups de sifflet ont interrompu une période disputée sans temps mort et sans but.

Le match s’est décanté après la première pause. Plus tranchants en zone offensive, les Dragons ont ouvert la marque grâce à Andrea Glauser, qui a profité du trafic devant la cage pour tromper Keller et signer sa première réussite de la saison (0-1, 25e). Fribourg a failli doubler la mise dans la même minute mais l’essai d’Henrik Borgström a terminé sur le poteau, dévié par le portier ajoulot.

La pression ne s’est pas relâchée et Michael Kapla a fait le break d’un tir précis, offrant un avantage de deux buts à Gottéron (0-2, 31e). Ajoie a pourtant trouvé l’énergie de réagir. Cole Cormier, auteur de son deuxième but en deux rencontres, a redonné un souffle aux siens en déviant une frappe de Gaël Christe (1-2, 34e).

Un espoir de courte durée. Fribourg s’est vu offrir 74 secondes de double supériorité numérique et Marcus Sörensen n’a pas tremblé pour ajuster Keller et rétablir l’écart (1-3, 39e).

Dès l’entrée du troisième tiers, les visiteurs ont définitivement scellé le sort du match. Nathan Marchon a dévié un tir de Julien Sprunger pour inscrire le 1-4 (42e), donnant à Gottéron trois longueurs de marge. Les hommes de Roger Rönnberg ont ensuite géré sans frémir. Dans la cage vide, Attilo Biascia a ajouté une dernière couche (1-5, 59e).

La lanterne rouge ajoulote se déplacera à Genève samedi pour tenter de rebondir, tandis que Fribourg recevra Davos dimanche après être revenu provisoirement à la hauteur du Lausanne HC au classement.

Rapperswil – Bienne 2-3 tab



Rapperswil et Bienne ont offert un scénario riche en rebondissements vendredi, entre opportunisme saint-gallois, persévérance seelandaise et un dénouement arraché lors de la séance de tirs au but. Les Lakers de «Rappi», 4e du classement, abordaient ce duel avec confiance, eux qui venaient d’enchaîner deux succès après un passage à vide. À l’inverse, le HC Bienne, seulement 10e, cherchait toujours à enrayer une série noire: trois défaites de rang et à peine trois victoires lors des dix derniers matches.

Dans ce contexte, l’arrivée express du Finlandais Niko Huuhtanen, déjà aligné, apportait une touche d’inconnu à l’attaque biennoise. Dans la cage, Harri Säteri était ménagé et Luis Janett retrouvait la compétition pour la première fois depuis le 25 octobre.

Les Seelandais ont rapidement montré qu’ils n’avaient aucune intention de subir. Bien en place, ils ont toutefois été punis sur un coup du sort. À la 11e minute, une passe en retrait de Robin Grossmann heurtait la bande avant de revenir dans la palette de Nico Dünner, qui n’en demandait pas tant pour ouvrir le score et lancer idéalement sa formation (1-0).

Le début de deuxième période aurait pu bouleverser la dynamique. A peine le jeu relancé, Marcus Sylvegard a récupéré un rebond laissé par Melvin Nyffeler, mais son tir n’a pas trouvé la faille. Une occasion manquée immédiatement sanctionnée par Rapperswil. D’un tir précis, Dominic Lammer a donné deux longueurs d’avance aux siens (2-0, 25e), matérialisant la lucidité offensive des joueurs locaux face au manque de tranchant biennois dans les moments clés.

Bienne n’a pourtant pas sombré. Mieux, les hommes de Martin Filander ont commencé à imposer leur rythme. En supériorité numérique, Fabio Hofer a profité d’un service de Sylvegard pour réduire l’écart (2-1, 34e). Cette réussite a eu un effet immédiat: plus agressifs sur le porteur, les Seelandais ont pris confiance. Si bien que moins de deux minutes plus tard, Gaëtan Haas, en infériorité numérique, a égalisé avec maîtrise (2-2, 36e).

Le troisième tiers s’est apparenté à une longue domination seelandaise. Bienne a monopolisé le puck, multiplié les incursions et fait reculer un Rapperswil soudain acculé. Les Seelandais n’ont pourtant jamais réussi à transformer leurs situations chaudes en but libérateur.

La prolongation a vu Luis Janett, déjà impeccable, sortir l’arrêt du match. Face à Wetter parti seul au but, le portier biennois a tenu la baraque et offert une dernière chance aux siens. Une chance que Bienne a su exploiter lors de la séance de tirs au but. Menés 2-0, les visiteurs sont revenus grâce à des réussites de Sylvegard et Rajala, avant que Sylvegard, encore lui, ne scelle l’affaire d’un tir plein de sang-froid.

Un succès arraché au courage, qui pourrait enfin servir de point d’appui à un HC Bienne en quête de stabilité. Les Seelandais, toujours 10e, retrouveront leur glace samedi pour la réception de Lausanne.