National League: Genève maîtrise son sujet et s’impose 6-1 face à Ajoie

Actualisé 06. décembre 2025, 19:41National League
Sérieux et appliqué, Genève-Servette n’a quasiment jamais tremblé face au HC Ajoie. Les Grenats s’imposent 6-1 aux Vernets et se relancent.
Diego Buccino
par
Diego Buccino
Genève-Servette a redressé le tir en National League. Battus deux fois en 24 heures cette semaine, mercredi à Davos (6-2) puis jeudi à Ambri (5-2), les Grenat ont retrouvé le chemin de la victoire. Samedi aux Vernets, les Aigles ont remporté 6-1 le derby contre Ajoie et gagnent deux places au classement (4e). De son côté, la lanterne rouge Ajoie enchaîne une deuxième défaite d'affilée dans un derby romand, après son revers de vendredi contre Fribourg-Gottéron (1-5).

Domination incontestée

Dans leur maillot spécial pour célébrer la Fête de l'Escalade, les Aigles ont dominé les débats. Idéalement servi par Puljujärvi, Manninen, laissé tout seul devant le but de Keller, a pu ouvrir le score pour Genève-Servette (5e, 1-0). Malgré une pénalité de match infligée à Schneller (charge dans le dos de Pedretti), les Ajoulots n'ont pas su se montrer dangereux.

L'égalisation de Cormier, pour son troisième but en trois matches (23e, 1-1) a fait douter les Grenat pendant seulement deux minutes. Le temps pour Puljujärvi, dont le tir imparable a trouvé la lucarne (25e, 2-1), de remettre les Grenat sur les rails. En trompant Keller à travers une forêt de joueurs (29e, 3-1), puis en se trouvant à la conclusion d'une triangulation en power play (34e, 4-1), Vesey a donné de l'air à des Genevois jamais vraiment en danger dans cette rencontre.

Ignatavicius a lui aussi participé à la fête (50e, 5-1), marquant au passage son premier but en près d'un mois. En contre-attaque, Manninen a conclu la soirée en trompant proprement Keller (59e, 6-1), validant définitivement le succès des Aigles.

Une semaine de pause

Place désormais à une pause dévolue aux équipes nationales pour les Swiss Hockey Games à Zurich, du 8 au 14 décembre. Pour la reprise de National League, Ajoie se rendra à Fribourg le mercredi 17 décembre, tandis que Genève-Servette accueillera Langnau le vendredi 19 décembre.

59'
Charlin met à nouveau en échec le Top Scorer du HC Ajoie!
59'
2 Minutes
Nouvelle pénalité pour un Genevois!
58'

6 : 1

GOALLLL! En infériorité numérique, Genève trouve à nouveau la faille dans la défense ajoulote. Manninen signe ainsi son premier doublé de la saison.
58'
Genève se dégage une première fois! Ajoie tente de mettre en place son jeu.
57'
2 Minutes
Puljujarvi écope de deux minutes pour avoir fait trébuché son adversaire.
55'
C’est du remplissage depuis quelques minutes. Ajoie n’a pas les armes pour lutter, Genève s’amuse sans vraiment prendre de risques.
53'
 Minutes
Pénalité contre un joueur d’Ajoie qui a heurté un adversaire à l’épaule avec sa canne. Mais en sortant, Charlin commet lui aussi une faute en entrant en contact avec un Ajoulot. Genève écope également de deux minutes et perd ainsi son avantage.
52'
Dans les autres matches de la soirée : Lausanne est en train de mener 2-1 à Bienne, tandis que Berne domine 4-1 Langnau à la maison.
50'

5 : 1

Ça va trop vite pour les Jurassiens, dépassés par la qualité de jeu des Aigles. Ignatavicius trouve le chemin des filets d’une très belle frappe, au terme d’une action collective de grande qualité.
49'
Genève continue de mettre la pression sur Ajoie.
48'
2 Minutes
Puljujärvi et Berthoud écopent chacun de deux minutes de pénalité pour dureté.
46'
Ajoie manque une grosse occasion!
45'
Dégagement interdit concédé par Ajoie.
43'
Très bon tir de Hazen, qui tente de glisser le puck entre les jambes de Charlin. Mais le gardien réagit rapidement et repousse la tentative.
42'
Genève possède une confortable avance sur Ajoie. C’est une mission impossible qui s’annonce pour la lanterne rouge du championnat.
Le jeu reprend pour le dernier tiers entre Genève et Ajoie!
Genève a fait le break dans ce deuxième tiers en inscrivant trois buts, dont un doublé de Vesey.
Le puck franchit la ligne juste après la sonnerie! Keller et les siens n’encaissent pas un cinquième but et le deuxième tiers se termine.
39'
2 Minutes
Le Genevois Ignatavicius et l’Ajoulot Pilet sont sanctionnés pour s’être empoignés.
39'
Dégagement interdit concédé par Ajoie.
38'
Ajoie se dégage en catastrophe, mais Genève continue de mettre la pression sur la cage ajoulote.
Diego Buccino
par
Diego Buccino

Diego Buccino (dib) est liveur pour 20 minutes depuis 2024. Il se passionne pour la psychologie, le sport et son impact culturel et social.

