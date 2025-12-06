National League: Genève maîtrise son sujet et s’impose 6-1 face à Ajoie

Sérieux et appliqué, Genève-Servette n’a quasiment jamais tremblé face au HC Ajoie. Les Grenats s’imposent 6-1 aux Vernets et se relancent.

Genève a parfaitement maîtrisé son sujet face au HC Ajoie. Laurent Daspres/freshfocus

Genève-Servette a redressé le tir en National League. Battus deux fois en 24 heures cette semaine, mercredi à Davos (6-2) puis jeudi à Ambri (5-2), les Grenat ont retrouvé le chemin de la victoire. Samedi aux Vernets, les Aigles ont remporté 6-1 le derby contre Ajoie et gagnent deux places au classement (4e). De son côté, la lanterne rouge Ajoie enchaîne une deuxième défaite d'affilée dans un derby romand, après son revers de vendredi contre Fribourg-Gottéron (1-5).

Domination incontestée

Dans leur maillot spécial pour célébrer la Fête de l'Escalade, les Aigles ont dominé les débats. Idéalement servi par Puljujärvi, Manninen, laissé tout seul devant le but de Keller, a pu ouvrir le score pour Genève-Servette (5e, 1-0). Malgré une pénalité de match infligée à Schneller (charge dans le dos de Pedretti), les Ajoulots n'ont pas su se montrer dangereux.

L'égalisation de Cormier, pour son troisième but en trois matches (23e, 1-1) a fait douter les Grenat pendant seulement deux minutes. Le temps pour Puljujärvi, dont le tir imparable a trouvé la lucarne (25e, 2-1), de remettre les Grenat sur les rails. En trompant Keller à travers une forêt de joueurs (29e, 3-1), puis en se trouvant à la conclusion d'une triangulation en power play (34e, 4-1), Vesey a donné de l'air à des Genevois jamais vraiment en danger dans cette rencontre.

Ignatavicius a lui aussi participé à la fête (50e, 5-1), marquant au passage son premier but en près d'un mois. En contre-attaque, Manninen a conclu la soirée en trompant proprement Keller (59e, 6-1), validant définitivement le succès des Aigles.

Une semaine de pause

Place désormais à une pause dévolue aux équipes nationales pour les Swiss Hockey Games à Zurich, du 8 au 14 décembre. Pour la reprise de National League, Ajoie se rendra à Fribourg le mercredi 17 décembre, tandis que Genève-Servette accueillera Langnau le vendredi 19 décembre.