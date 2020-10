La soirée de hockey pourra débuter normalement ce jeudi soir et vendredi. KEYSTONE

Excellente nouvelle à quelques heures du coup d’envoi de la nouvelle saison de National League de hockey sur glace: tous les joueurs et membres des staffs des douze équipes de NL ont été soumis à un test de dépistage du Covid-19 et aucun résultat positif n’a été enregistré. Les premiers tours programmés ce jeudi et vendredi peuvent donc se jouer comme prévu.

Lors de l’Assemblée extraordinaire de la Ligue en août dernier, les clubs avaient décidé que toutes les équipes devaient se soumettre à un test de dépistage du Covid-19 trois jours avant le début de la saison, et ce afin de garantir que tous les acteurs sur et hors de la glace soient en bonne santé pour le coup d’envoi de la saison. «Nous sommes soulagés et heureux que tous les tests aient été négatifs, s’est réjoui Denis Vaucher, directeur des Ligues nationales. Cela ne signifie pas uniquement que tous les acteurs sont en bonne santé, cela montre également que les concepts de protection que nous avons élaborés fonctionnent, et que toutes les personnes concernées ont fait preuve de responsabilité personnelle.»

En sus de l’ensemble des joueurs et membres des staffs de NL, tous les arbitres de National League et de Swiss League ont eux aussi été soumis à un test de dépistage. Là non plus, aucun résultat positif n’a été constaté.