Genève - Naturalisation express: Maudet serait intervenu en personne

Carte d'identité et passeport suisse.

La naturalisation express de Monsieur A. fait des vagues. Le processus, qui a duré 7 mois au lieu des 15 à 18 habituels, a poussé la Commission de contrôle de gestion à dénoncer le cas au Ministère public. Le dossier de l’homme, qui serait un banquier libanais, aurait été suivi personnellement par Pierre Maudet, selon la RTS . L’ancien conseiller d’Etat chargé de l’Office cantonal de la population aurait échangé à ce propos près d’une trentaine de mails entre 2015 et 2017 avec Monsieur A. et des fonctionnaires en charge des naturalisations.

D’après la radio-télévision, Pierre Maudet et le banquier libanais se connaissaient pour s’être rencontrés à plusieurs reprises. L’ancien élu aurait donné des conseils au candidat au passeport suisse, et il aurait enjoint des employés de l’Office à traiter directement le dossier. Il aurait par ailleurs été personnellement tenu au courant du processus et a informé Monsieur A. de son avancement. Enfin, une fois la nationalité helvétique obtenue, Pierre Maudet aurait été invité au repas destiné à fêter l’événement avec son chef de cabinet. Contacté, l’avocat de l’ex-magistrat a indiqué que les mails de ce dernier étaient déjà connus de la justice, puisqu’ils ont été épluchés lors de l’enquête qui a mené au procès de l’ancien PLR.