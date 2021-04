Deux conseillers municipaux de Wettingen (AG) demandent dans une motion que les étrangers de moins de 25 ans ne doivent plus s’acquitter de la taxe communale de naturalisation. Les coûts pour une personne seule de moins de 25 ans passeraient ainsi de 2350 à 850 francs. Comme argument, les motionnaires avancent le fait que la naturalisation fait partie d’une intégration réussie et offre des droits à participer à la vie politique.

Cette motion est rejetée par un élu UDC. Il argumente que le processus de naturalisation engendre des coûts et il juge normal que celui qui veut se faire naturaliser y contribue financièrement. Il ajoute que le système de barème lié aux revenus a été aboli en 2005 et que dorénavant la taxe est forfaitaire peut-on lire dans l’«Aargauer Zeitung». Pourtant le manque à gagner devrait être gérable pour la commune. En 2020, seize demandes de personnes de moins de 25 ans ont été traitées. Et actuellement, pour les personnes sans ressources, une demande de dispense de frais ou une réduction de ceux-ci peut être faite. Mais en 2020, personne n’a eu recours à cette option.