Nature : Les espèces invasives, une vraie menace sous-estimée 

C’est une menace quasi-invisible mais pourtant bien réelle: les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont au cœur du prochain rapport de l’IPBES, l’équivalent du Giec pour la biodiversité, qui sera publié lundi pour alerter sur le phénomène et réfléchir sur les moyens d’y faire face.

Très adaptables, ces animaux ou ces plantes, introduits volontairement ou non par l’homme, prolifèrent, supplantent ou chassent les espèces indigènes, allant jusqu’à en faire disparaître certaines et provoquant des impacts multiples, souvent insoupçonnés avant qu’il ne soit trop tard.

Plus de 13’000 études

Les espèces invasives sont l’un des «facteurs directs de perte de biodiversité à l’échelle mondiale», avec le changement climatique ou la pollution par exemple, rappelle l’IPBES, panel international d’experts réunis sous l’égide d’ONU. Son nouveau rapport, préparé par 86 experts internationaux originaires de 49 pays, s’appuie sur plus de 13’000 études de références, synthétisées pendant quatre ans, pour un coût total de plus de 1,5 million de dollars.

Il sort quelques mois après l’accord de Kunming-Montréal, où la communauté internationale s’est fixée comme objectif de réduire de 50% le taux d’introduction d’espèces exotiques envahissantes d’ici 2030. «Le phénomène est encore peu connu et jusqu’à récemment, à part chez quelques scientifiques, suscitait peu d’attention. Mais c’est pourtant un problème majeur aussi bien sur le plan écologique que sanitaire ou même économique», souligne Christophe Diagne, chercheur à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) de Montpellier.

Des extinctions et des milliards

Une étude parue en 2021 dans «Global Change Biology» montrait que 14% de la «diversité fonctionnelle» (habitat et masse) des mammifères était menacée par les invasions biologiques et que 27% des oiseaux, particulièrement vulnérables, pourraient disparaître au cours des cinquante prochaines années.

Les coûts explosent

Constante évolution

Les effets néfastes peuvent longtemps rester invisibles et une espèce, considérée un temps comme envahissante, peut ne plus l’être quelques années plus tard car l’environnement s’y sera adapté ou elle aura simplement disparu d’elle-même. D’où la nécessité de ne pas diaboliser: «il n’y a pas de «bonnes ou de mauvaises espèces» en soi, c’est le fait qu’elle soit déplacée qui pose problème, pas l’espèce en elle-même», souligne Christophe Diagne.