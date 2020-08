Baladinou 23.08.2020 à 21:12

ah ben quand tu mets des tyroliennes à la montagne avec des drones, des feux, des campements pour attirer le touriste pour qu'il dépense du pognon et ben le chamois se barre avec les bouquetins, les marmottes font une dépression, le castor en appelle au tribunal européen des droits de l'homme parce qu'un paysan lui fout en l'air son barrage, les perches et ombles chevalier nagent à l'envers et les rapaces passent la frontière. le tourisme oui, la chienlit non