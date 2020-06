Football

Naufrage de NE Xamax à Berne: 6-0!

Les Neuchâtelois se sont très lourdement inclinés (6-0) face à des Young Boys revanchards.

Neuchâtel Xamax a sombré, samedi soir pour la dernière d’un Stade de Suisse qui redeviendra officiellement le Wankdorf au 1er juillet. Opposés à des Young Boys revanchards suite à leur défaite de mardi à Thoune (1-0), les Rouge et Noir se sont sévèrement inclinés (6-0) face au double champion en titre. Une baffe qui, en attendant le résultat des Oberlandais dimanche à Saint-Gall, scotche Joël Magnin et ses hommes tout au fond de la classe.

A propos de classe, on a pu voir toute la différence entre un double champion en titre et un perpétuel candidat à la relégation. Au moment où on commençait à envisager le fait que Xamax puisse atteindre la mi-temps sur un score nul et vierge, tout s’est écroulé comme un château de cartes, à commencer par une défense à trois (Gomes-Djourou-Djuric) perforée. Young Boys, déjà dangereux à plusieurs reprises, a inscrit quatre goals entre la 37e et la 45e minute (par Michel Aebischer, Jean-Pierre Nsame deux fois et Christian Fassnacht), comme dans un rêve. Ou un cauchemar, si l’on se place d’un point de vue neuchâtelois.