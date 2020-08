Russie

Naufrage du Koursk: les 20 ans d’une tragédie russe

Quelque 118 hommes sont piégés sous l’eau et les familles vivent un enfer. Mais le dénouement sera tragique. Tous les marins périront malgré les efforts pour les récupérer.

Le 12 août 2000, l’explosion accidentelle d’une torpille provoque le naufrage du sous-marin Koursk, fleuron de la marine russe. Le sort des 118 hommes piégés par 108 mètres de fond en mer de Barents va tenir en haleine jusqu’au dénouement tragique 9 jours plus tard.

Ce samedi matin, le sous-marin nucléaire, monstre de 154 mètres de long, prend part aux exercices de grande ampleur de la Flotte du nord, aux confins de la Russie et de la Norvège. A 11h28, des séismographes norvégiens enregistrent une violente explosion, suivie deux minutes plus tard d’une seconde détonation plus puissante.