Grèce: Naufrage d’un bateau de migrants, 80 personnes sauvées

Sauvetage

Le nombre de migrants n’a pas été précisé jusqu’ici par les autorités grecques. «Jusqu’ici 80 migrants ont été repêchés dans la mer et seront transférés à Kalamata, port dans le sud du Péloponnèse», a indiqué une porte-parole à l’AFP.

Depuis la Libye

Dans la nuit de mardi à mercredi, «l’embarcation a chaviré et finalement a coulé», selon ce texte. Outre les patrouilleurs de la police portuaire, une frégate de la marine de guerre grecque, un avion et un hélicoptère de l’armée de l’air ainsi que six bateaux qui naviguaient dans la zone participaient à cette opération de sauvetage. Des vents d’environ 12 km/heure (3 Beaufort) soufflaient dans la zone. Selon les premières informations des autorités, le bateau des migrants avait appareillé de la Libye à destination de l’Italie.