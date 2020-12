Amérique latine : Naufrage meurtrier au large du Venezuela

Au moins quatorze personnes ont trouvé la mort dans le naufrage d’un navire entre le Venezuela et Trinidad-et-Tobago, a indiqué dimanche le gouvernement dans un communiqué.

Onze corps ont été repêchés samedi après-midi lors d’une mission de routine d’un patrouilleur des garde-côtes samedi après-midi, au large de la ville de Güiria, explique ce communiqué. «Aujourd’hui, suite à ces événements, nous avons trouvé sur la plage trois morts, deux hommes adultes et une femme», ajoute le texte.

Un peu plus tôt dimanche, un député de cette région côtière du Venezuela, citant un rapport de la police avait fait état de onze morts. «Onze personnes ont été retrouvées mortes, mais on présume que le bateau avait à son bord 30 passagers, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir de nombreux disparus», a déclaré à l’AFP Robert Alcala, parlementaire de l’État côtier de Sucre (nord-est), d’où le bateau est supposé être parti.

Attachés

Les victimes sont quatre hommes, quatre femmes, et trois enfants, précise le rapport de police. Selon des médias locaux, des recherches étaient en cours pour retrouver d’éventuels rescapés ou les corps des disparus.

Les corps étaient attachés ensemble quand ils ont été récupérés apparemment une tentative des victimes pour se protéger de la houle avant le naufrage- et ont été retrouvés dans un état de décomposition avancé. Ils ont été emmenés à la morgue de Güiria, selon Robert Alcala.

Toujours selon ce parlementaire, le bateau avait quitté le Venezuela le 6 décembre pour Trinidad, où ses occupants auraient été détenus et renvoyés vers leur pays à bord du même navire pour immigration illégale, dans le cadre des mesures mises en place pour limiter le nombre de Vénézuéliens fuyant la crise dans leur pays.

Dangereuse traversée

«Les autorités de Trinidad ont commis la faute d’expulser des personnes à bord du bateau avec lequel elles étaient arrivées», a accusé Robert Alcala, dénonçant par ailleurs la corruption des autorités vénézuéliennes, et l’existence de mafias responsables de trafics d’êtres humains opérant entre le Venezuela et Trinidad et Tobago.