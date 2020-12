Russie : Navalny affirme avoir une preuve de son empoisonnement

L’opposant russe Alexeï Navalny affirme avoir piégé un agent des services de sécurité russes FSB ayant participé à son empoisonnement.

L’ennemi juré du Kremlin, qui a publié sur son blog la conversation, explique avoir déguisé son numéro de téléphone et s’être présenté comme un assistant du Secrétaire du Conseil de sécurité russe et proche de Vladimir Poutine, Nikolaï Patrouchev.

Mal de l’air le 20 août dernier

«S’il avait volé un peu plus longtemps et n’avait pas atterri soudainement, peut-être que tout se serait déroulé autrement», dit l’homme présenté comme Konstantin Koudriavtsev, selon l’audio et la vidéo diffusée par Alexeï Navalny. Puis les urgentistes «ont vu son état et lui ont injecté un antidote quelconque», poursuit la même voix.