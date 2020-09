Alexei Navalny a-t-il été empoisonné dans sa chambre d’hôtel d’Omsk (Sibérie)? C’est en tout cas ce qu’affirme son entourage, qui annonce jeudi que l’agent neurotoxique utilisé pour nuire à l’opposant russe a été détecté sur une bouteille d’eau vide retrouvée dans sa chambre. Navalny aurait donc été empoisonné à l’hôtel, et non à l’aéoport, comme on le pensait auparavant.