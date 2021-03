Russie : Navalny bientôt en cellule d’isolement?

Alexeï Navalny, incarcéré depuis février en Russie, affirme qu’il risque d’être envoyé dans une cellule disciplinaire. Les conditions de détentions y sont «proches de la torture» selon l’opposant.

L’opposant russe emprisonné Alexeï Navalny a affirmé lundi avoir reçu plusieurs avertissements depuis son incarcération, ce qui l’expose à un possible placement en cellule disciplinaire. Dans un message publié sur son compte Instagram, il a indiqué avoir reçu «six avertissements en deux semaines» dans la prison de Pokrov, à une centaine de kilomètres de Moscou, où il purge une peine de deux ans et demi d’emprisonnement.

«Dans les prisons russes, il y a deux principaux types de sanctions: l’avertissement et le placement en cellule disciplinaire. Et avec deux avertissements, on peut t’y envoyer. Et ce truc n’est pas commode: les conditions de détention y sont proches de la torture», a écrit l’opposant. Il publie depuis son incarcération régulièrement des messages sur les réseaux sociaux, et ses avocats refusent de dire comment ceux-ci sortent, M. Navalny n’ayant pas accès à l’internet.