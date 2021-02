Russie : Navalny: diplomates européens expulsés, relations au «plus bas» avec la Russie

Moscou a annoncé vendredi expulser des diplomates européens pour avoir participé à des manifestations pro-Alexeï Navalny, peu après que l’UE a jugé les relations russo-européennes au «plus bas» du fait de l’emprisonnement et de l’empoisonnement de l’opposant.

Quelques heures après les pourparlers entre le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et celui de l’UE, Josep Borrell à Moscou, la Russie a réclamé le départ de diplomates d’Allemagne, de Pologne et de Suède. M. Borrell a «fermement condamné» ces expulsions et «rejeté les allégations de la Russie» au sujet des diplomates. La chancelière allemande Angela Merkel a estimé «injustifiée» l’expulsion des diplomates.