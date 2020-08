Allemagne Navalny est hospitalisé à Berlin dans un état «stable»

Le principal opposant russe, qui aurait été victime jeudi d’un «empoisonnement intentionnel» selon ses proches, a été pris en charge ce samedi à l’hôpital de la Charité à Berlin après un transfert depuis la Sibérie.

Son convoi escorté par la police et comprenant notamment deux ambulances jaunes est arrivé peu après 10h20 (heure locale et suisse, 08h20 GMT) au service des urgences de l’hôpital de la Charité, l’un des plus réputés en Europe, a constaté l’AFP.